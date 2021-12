https://it.sputniknews.com/20211217/cile-morta-vedova-di-pinochet-nel-paese-esplode-la-festa---video-14240960.html

Cile: morta vedova di Pinochet, nel Paese esplode la festa - Video

Cile: morta vedova di Pinochet, nel Paese esplode la festa - Video

Giovedì il Cile è stato travolto dalla notizia della morte di Doña Lucia Hiriart, vedova del dittatore Augusto Pinochet, morto nel 2006. 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T19:48+0100

2021-12-17T19:48+0100

2021-12-17T19:48+0100

multimedia

cile

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/14240932_0:0:2134:1200_1920x0_80_0_0_156d8a17ab77e364a54cf311908824ac.jpg

Sebbene Lucia Hiriart da tempo non abbia preso parte alla vita politica del Paese, la donna è considerata una delle figure storicamente più rilevanti del Cile. Dopo che la notizia è stata diffusa, centinaia di cileni si sono radunati a Plaza Italia, nel centro di Santiago, per festeggiare la morte della vedova del dittatore. Le persone hanno ballato, hanno strappato bottiglie di spumante, hanno brindato, dimostrando la propria felicità per quanto avvenuto. Pinochet ha imposto una giunta militare dopo il colpo di stato in seguito del quale è stato cacciato il presidente socialista Salvador Allende.

cile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, cile, video, видео