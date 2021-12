https://it.sputniknews.com/20211217/caso-alec-baldwin-il-tribunale-emette-un-mandato-di-perquisizione-per-il-cellulare-dellattore-14225908.html

Caso Alec Baldwin: il tribunale emette un mandato di perquisizione per il cellulare dell’attore

Un tribunale di Santa Fe, nel New Mexico, ha emesso un mandato di perquisizione per ottenere il cellulare di Alec Baldwin, al fine di accedere ai messaggi che... 17.12.2021, Sputnik Italia

Lo scorso ottobre, Alec Baldwin, sparò accidentalmente un colpo da una pistola non caricata a salve durante delle riprese al Bonanza Creek Ranch, vicino a Santa Fe, nel New Mexico, sul set del film western Rust, da egli stesso coprodotto. Il colpo uccise la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferì il regista e sceneggiatore Joel Souza.La corte sta ora cercando di accedere ai messaggi scambiati tra Alec Baldwin e una persona anonima.Baldwin sparò con una pistola di scena, tuttavia caricata con munizioni vere, durante le prove per una scena sul set del western Rust il 21 ottobre.Nella sua intervista con George Stephanopoulos della ABC, Baldwin ha insistito sul fatto di non aver neppure premuto il grilletto e non sapere come l’incidente sia potuto accadere.

