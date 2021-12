https://it.sputniknews.com/20211217/caserta-allarme-nella-base-nato-per-la-presenza-di-un-uomo-armato-14223116.html

Caserta, allarme nella base Nato per la presenza di un uomo armato

Caserta, allarme nella base Nato per la presenza di un uomo armato

Allarme scattato ieri sera all'interno della "Naval Support Activity (Nsa)" di Gricignano d'Aversa. Sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. La... 17.12.2021, Sputnik Italia

L'allarme sarebbe scattato per la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco sparati all'interno della struttura ed estranei ad ogni manovra di esercitazione ed allenamento al tiro.Si era parlato inizialmente di un cecchino, riportano i media, senza però che vi siano state persone colpite o ferite. Si tratterebbe un giovane tra i 16 e i 20 anni, risultato essere in possesso di un fucile a pallini.Alla base sono di stanza circa 8500 militari, di cui ben 2000 vivono in loco in pianta stabile. Per l'emergenza in atto la base è rimasta bloccata per 2 ore. L'allarme è sopraggiunto nella serata di ieri, intorno alle 18 e trenta.

