Casa Bianca, consigliere sicurezza Sullivan: pronti al dialogo con Russia in "formato appropriato"

Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Jake Sullivan ha detto oggi che gli Stati Uniti ritengono che ci sia ancora un'opportunità... 17.12.2021, Sputnik Italia

"Siamo stati chiari come gli Stati Uniti, proprio ieri le 30 nazioni dell'alleanza Nato sono state chiare in una dichiarazione uscita dal Consiglio dell'Alleanza Atlantica, sono pronti per il dialogo con la Russia", ha detto Sullivan oggi ad un evento ospitato dal think tank del Consiglio sui rapporti esteri a Washington. Sullivan ha aggiunto che mentre in alcuni campi sono possibili progressi, in altre è probabile che le due potenze nucleari continueranno a essere in disaccordo. Non ha approfondito quali aree riteneva potessero verificarsi unità o disparità.Proposte di de-escalation della Russia ignorateI commenti di Sullivan arrivano dopo l'appello della Nato di ieri alla Russia di "ridurre immediatamente l'escalation, perseguire canali diplomatici e rispettare i suoi impegni internazionali sulla trasparenza delle attività militari". L'Alleanza, che comprende 6 Paesi che condividono un confine con la Federazione Russa, si è detta "gravemente preoccupata" per quello che ha definito come un "sostanziale, non provocato e ingiustificato concentramento militare lungo i confini dell'Ucraina negli ultimi mesi", riferendosi al trasferimento di unità militari russe nella regione meridionale ad una certa distanza dal confine. Le proposte includono un impegno a limitare le dimensioni delle unità militari impegnate in esercitazioni nelle zone vicine ai confini russi e dei Paesi membri della Nato, una distanza massima di avvicinamento tra navi e aerei e non utilizzare il territorio di altri Paesi per pianificare attacchi, inclusa nessuna ulteriore espansione verso est della Nato e nessuna costruzione di nuove basi Nato sul territorio delle ex repubbliche sovietiche che non sono membri dell'alleanza, con un riferimento appena velato all'Ucraina che potrebbe applicarsi anche a Bielorussia, Moldavia, Georgia, Armenia e Azerbaigian.

