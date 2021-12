https://it.sputniknews.com/20211217/caro-bollette-luce-e-gas-rateizzazione-in-10-mesi-per-sostenere-le-famiglie-14230379.html

Caro bollette luce e gas, rateizzazione in 10 mesi per sostenere le famiglie

Un emendamento del governo alla manovra economia 2022 prevede la possibilità di rateizzare in 10 mesi le bollette di luce e gas emesse da gennaio ad aprile... 17.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-17T16:33+0100

La norma è stata introdotta per favorire le famiglie meno abbienti, che, a causa del caro energia, potrebbero trovarsi nelle condizioni di non poter pagare le fatture dell’energia elettrica e del gas.In caso di inadempienza, quindi, il fornitore del servizio dovrà sottoporre un piano di rateizzazione al cliente, senza aggiungere interessi.Per la misura il governo ha stanziato un ulteriore miliardo di euro, che sarà gestito da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. L’Arera dovrà ora definire gli anticipi da versare alle imprese per compensare le rate.Le altre misure di contrasto al caro energiaPrima di questo ulteriore supporto alle famiglie meno abbienti, il governo è già intervenuto a più riprese per calmierare i prezzi delle bollette di gas e luce.Lo ha fatto con una spesa complessiva di 3,8 miliardi di euro, che saranno ripartiti tra il taglio dell’Iva, che passa al 5%, e l’azzeramento degli oneri di sistema sul gas.Le due voci hanno da sempre un peso significativo sul totale delle fatture energetiche da pagare.Sulle bollette dell’energia elettrica si attende invece l’eliminazione dei cosiddetti oneri impropri.La ripartizione dei fondi900 milioni di euro allevieranno direttamente le fatture energetiche delle famiglie con un Isee non superiore a 8.264 euro.1,8 miliardi di euro serviranno per azzerare gli oneri di sistema sul gas, per le utenze fino a 16 chilowattora, e altri 600 milioni serviranno per abbassare l’aliquota Iva sul gas al 5%.Secondo alcuni esperti, oggi paghiamo gli errori della politica.

