Buon compleanno Papa Francesco, compie 85 anni

Papa Francesco compie oggi 85 anni, è nato il 17 dicembre del 1936 e la notte di Natale di quello stesso anno fu battezzato nella basilica di Buenos Aires... 17.12.2021, Sputnik Italia

Jorge Mario Bergoglio è di origini italiane, anche se nato in Argentina. I genitori erano piemontesi, ma si trasferirono al termine della Prima guerra mondiale in Argentina su invito dei fratelli del nonno e degli altri parenti che lì avevano aperto una ditta che costruiva pavimenti.I genitori in Italia vendettero tutto prima di partire, con i soldi che raccolsero contavano di rifarsi una vita in Argentina dove i salari erano migliori e l’educazione più accessibile in quel periodo.Dovevano salire sulla “Principessa Mafalda”, nave che si inabissò il 25 ottobre 1927 a 80 miglia dalle coste del Brasile. Oltre 300 morti, ma loro non erano a bordo a salvarli il ritardo nella vendita dei beni in Italia per raccogliere i soldi necessari a partire.Per Jorge Mario Bergoglio, che non era ancora nato, quasi un destino già scritto.Il record dell’etàPapa Francesco compiendo 85 anni raggiunge anche un importante primato per gli amanti delle statistiche, rientra infatti tra i Pontefici più longevi della storia.Prima di lui troviamo Leone XIII, Clemente XII, Clemente X, Pio IX, Innocenzo XII e nessun altro. Per quanto riguarda gli anni di pontificato sono ancora relativamente pochi, poco più di otto, ma diventeranno nove a febbraio 2022.Ieri il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, recandosi in visita di congedo per la fine del suo mandato, ha anticipato gli auguri al Papa.

