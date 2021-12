https://it.sputniknews.com/20211217/banca-ditalia-alza-le-stime-del-pil-per-il-2021-a-62-ma-rallentamento-nel-2022-14238750.html

Banca d’Italia alza le stime del Pil per il 2021 a +6,2%, ma rallentamento nel 2022

Il 2021 lo possiamo considerare archiviato, e i dati provvisori sul Pil dell’Italia al +6,2% secondo Banca d’Italia sono una nota positiva per il paese, ma è... 17.12.2021, Sputnik Italia

Così, se da un lato il 2021 è stato un anno da incorniciare per la capacità di recuperare quanto perduto nel 2020, anche se solo parzialmente, il 2022 dovrebbe segnare il tempo dell’effettivo superamento del 9% di Pil perso nel 2022.E sicuramente il prossimo anno sarà l’anno del recupero, ma Banca d’Italia ora stima un recupero più contenuto al +4% (contro il +4,4% stimato a luglio) per via del rallentamento visto nell’ultimo trimestre di quest’anno e per via delle chiusure che stanno colpendo a macchia di leopardo varie nazioni europee con cui l’Italia intrattiene vitali scambi commerciali.Per il 2023 il Pil è previsto in aumento del +2,5% e per il 2024 del +1,7%, con un rientro quindi a ritmi normali per l’Italia che negli ultimi 20 anni almeno non è andata oltre lo “0,” (zero virgola).Se la prima parte dell’anno ha vissuto una ripresa molto sostenuta, spiega Banca d’Italia, il periodo a cavallo tra i due anni sconta una ripresa della pandemia che getta un’ombra di incertezza.Ma non solo la pandemia, anche la crescente inflazione e i rallentamenti lungo la catena di fornitura sono un problema per vera ripresa economica. E va aggiunto anche il caro sulle materie prime, non ultimi gli energetici.Al netto di tutto ciò, Banca d’Italia prospetta che l’espansione del Pil italiano proseguirà maggiormente a partire dalla prossima primavera e proseguirà per tutta l’estate del 2022.

