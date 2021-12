https://it.sputniknews.com/20211217/austria-il-pranzo-di-natale-sara-solo-per-i-vaccinati-14234276.html

Austria, il pranzo di Natale sarà solo per i vaccinati

Austria, il pranzo di Natale sarà solo per i vaccinati

Il ministro della Salute, Wolfgang Mueckstein, ha annunciato che il Paese allenterà le restrizioni nel periodo natalizio. Via libera a pranzi e cene tra vaccinati, ma per i no-vax resteranno le limitazioni.

2021-12-17T14:16+0100

2021-12-17T14:16+0100

2021-12-17T14:16+0100

austria

vaccino

coronavirus nel mondo

lockdown

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/13345458_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_d3dd89a5167a8fb973d45b111b2354e7.jpg

Feste blindate per i no-vax in Austria, mentre chi ha fatto il vaccino potrà organizzare feste e veglioni.Gli invitati, però, dovranno essere al massimo dieci. E se l’evento prevede la partecipazione di un numero superiore di persone, bisognerà fare il tampone.Nel Paese, il primo in Europa ad imporre un nuovo lockdown dopo l'estate, i casi sono diminuiti. Per questo, la scorsa settimana è stato allentato il blocco totale. Ma le restrizioni per i non vaccinati sono rimaste in vigore, con la regola delle due G, che prevede l’accesso a bar, ristoranti, hotel e negozi soltanto a chi è vaccinato e guarito. E, a partire da febbraio, le vaccinazioni dovrebbero diventare obbligatorie.Il lockdown per i non vaccinati, però, proseguirà. Tuttavia, dal 24 al 26 dicembre e nella giornata del 31, anche chi non si è ancora immunizzato potrà visitare “una persona cara".A Capodanno verrà anche revocato il coprifuoco per i locali.Non è chiaro se dopo le feste scatteranno di nuovo le chiusure, per contenere la diffusione della variante Omicron. Al momento, i casi nel Paese sono 75, ma il ministro ha fatto sapere che l’Austria ha dalle due alle tre settimane di differenza con la Danimarca e la Gran Bretagna, dove la situazione è preoccupante.“Non posso e non voglio escludere nulla per gennaio”, ha detto Mueckstein.

https://it.sputniknews.com/20211213/austria-fine-delle-restrizioni-per-i-vaccinati-ma-in-arrivo-multe-salate-per-i-non-vaccinati-14169172.html

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

austria, vaccino, coronavirus nel mondo, lockdown