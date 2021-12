https://it.sputniknews.com/20211217/addio-allairbus-a380-il-gigante-dei-cieli-non-verra-piu-prodotto-14241096.html

Addio all'Airbus A380: il gigante dei cieli non verrà più prodotto

Addio all'Airbus A380: il gigante dei cieli non verrà più prodotto

Alla base della decisione le difficoltà ad imporsi sul mercato, anche per la decisione di Cina e India di escludere il velivolo dal proprio spazio aereo.

Il blocco degli ordini causato dalla pandemia e il divieto di sorvolo dei cieli sopra India e Cina hanno segnato il pensionamento anticipato dell’Airbus A380.L’ultimo velivolo prodotto dalla multinazionale francese è stato consegnato alla Emirates. Finora ne sono stati prodotti 251 esemplari, di cui 123 sono andati proprio alla compagnia degli Emirati Arabi. Nel 2019 la produzione si è interrotta per mancanza di ordini. A mettere definitivamente una pietra sopra al programma da 28 miliardi di euro è arrivata la pandemia.La scommessa dell'azienda sull’aumento del prezzo del carburante e sulla crescita dei grandi aeroporti internazionali è stata sostanzialmente persa. Nel mercato ridisegnato dal Covid, quindi, sembra non esserci più spazio per questo gigante dei cieli da 853 posti, spinto da un quadrimotore a doppio ponte.Alla base della decisione ci sarebbe non soltanto la contrazione del traffico aereo determinata dalle restrizioni introdotte per far fronte alla pandemia, ma anche, secondo quanto riferisce la stessa agenzia, i problemi legati al design e alla decisione di Stati come India e Cina di vietare il sorvolo degli A380 nel proprio spazio aereo.Una scelta non priva di conseguenze, visto che i due Paesi detengono una fetta consistente dei viaggiatori che si muovono su scala globale.Al ritiro dell’A380 seguirà anche quello del “gemello” prodotto da Boeing: il 747, entrato in servizio 51 anni fa, che andrà fuori produzione nel 2022.

