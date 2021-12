https://it.sputniknews.com/20211217/a-trastevere-arriva-pesce-in-piazza-la-rassegna-per-promuovere-biodiversita-e-consumo-consapevole-14236746.html

Trastevere: arriva 'Pesce in piazza', la rassegna per promuovere biodiversità e consumo consapevole

Trastevere: arriva 'Pesce in piazza', la rassegna per promuovere biodiversità e consumo consapevole

L'evento dedicato al pesce organizzato dal Mercato Ittico del Centro Agroalimentare Roma ospiterà degustazioni, conferenze e showcooking nel cuore di Trastevere.

In vista dei preparativi per la vigilia di Natale, a Roma, dal 21 al 23 dicembre, va in scena una manifestazione dedicata ai prodotti ittici, protagonisti, per tradizione, del cenone del 24.L’iniziativa, alla sua prima edizione, si chiama Pesce in Piazza e verrà ospitata in piazza Mastai, a Trastevere.Ad organizzare la tre giorni è il Centro Agroalimentare Roma, che comprende il più grande Mercato Ittico italiano, quello della Capitale.“Pertanto, – sottolinea - svolgono una funzione fondamentale nella filiera”, mettendo in comunicazione fra loro “importanti imprese nazionali, altre fortemente radicate nella realtà regionale, alcune più piccole ma molto specializzate”.La manifestazione si terrà a poche settimane dall’inizio del 2022, dichiarato dalla Fao Anno Internazionale della Pesca e dell’Acquacoltura.Una dimostrazione di quanto il tema della sostenibilità degli ecosistemi marini sia tra i più attuali, in relazione al dibattito sui cambiamenti climatici.L’obiettivo dell’evento, non a caso, è quello di promuovere un consumo sempre più consapevole di questi prodotti.

