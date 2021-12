https://it.sputniknews.com/20211216/vaccino-anti-covid-0-5-anni-pronto-a-marzo-2022-dice-sottosegretario-costa-14208115.html

Vaccino anti-Covid 0-5 anni pronto a marzo 2022, dice sottosegretario Costa

Vaccino anti-Covid 0-5 anni pronto a marzo 2022, dice sottosegretario Costa

“Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli” di età 0-5 anni. Lo ha riferito il sottosegretario alla Salute Andrea... 16.12.2021, Sputnik Italia

Costa ha detto: “Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia”.Il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, a inizio dicembre, aveva detto che i primi dati sarebbero arrivati entro la prossima Pasqua, poiché al momento Pfizer e Moderna stanno facendo le sperimentazioni sui più piccoli.La campagna vaccinale 5-11 anniIntanto, è iniziata ieri in alcuni centri vaccinali, come a Roma, la campagna vaccinale della fascia di età 5-11 anni. Mercoledì 15 dicembre sono stati vaccinati i primi 382 bambini di questa fascia d’età in Italia. In questa fascia d'età risultano anche 102.188 bambini che hanno contratto il coronavirus e che sono guariti.

