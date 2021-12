https://it.sputniknews.com/20211216/usa-sanzionano-societa-con-sede-in-cina-accusate-di-lavorare-su-armi-per-controllo-mentale-14219825.html

Usa sanzionano società con sede in Cina accusate di lavorare su "armi per controllo mentale"

Gli Stati Uniti hanno ampiamente utilizzato le sanzioni per colpire i Paesi che non sono in linea con la visione di Washington di un "ordine internazionale... 16.12.2021, Sputnik Italia

Il Dipartimento del Commercio statunitense ha aggiornato oggi il suo elenco di organizzazioni, aggiungendo oltre una trentina di società provenienti da Cina, Georgia, Iran, Malesia e Turchia. Sono state sanzionate anche tre società con l'accusa di fornire o tentare di fornire all'Iran articoli di origine statunitense per i programmi convenzionali e missilistici avanzati di Teheran."Vengono presi provvedimenti contro entità che operano in Cina, Georgia, Malesia e Turchia per aver deviato o tentato di deviare prodotti statunitensi verso i programmi militari dell'Iran", ha aggiunto la nota."Non possiamo permettere che prodotti, tecnologie e software statunitensi che supportano la scienza medica e l'innovazione biotecnica vengano deviati verso usi contrari alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti", ha aggiunto. Il Dipartimento del Commercio e Raimondo non hanno rivelato ulteriori dettagli sule accuse cinesi sulle "armi per il controllo del cervello".

