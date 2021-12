https://it.sputniknews.com/20211216/usa-grazie-a-tecnica-dna-innovativa-si-riesce-a-dare-un-nome-ai-resti-trovati-40-anni-fa-14198204.html

USA: innovativa tecnica DNA aiuta a dare un nome ai resti di una vittima morta 40 anni fa

USA: innovativa tecnica DNA aiuta a dare un nome ai resti di una vittima morta 40 anni fa

Dopo 40 anni, la polizia della città di Twinsburg, Ohio, ha risolto un cold case, ovvero un caso rimasto irrisolto da tempo. I resti ritrovati in un sacco... 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T06:48+0100

2021-12-16T06:48+0100

2021-12-16T08:47+0100

usa

musica

criminalità

scoperta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/808/30/8083035_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_c3a956921c56750e4dc85a73b4061c14.jpg

Negli USA, dopo 40 anni, e grazie ad un innovativo sistema di elaborazione e analisi del DNA, il DNA Doe Project, è stato accertata l'appartenenza dei resti ritrovati 40 anni fa in un sacco della spazzatura.Come riporta lo stesso DNA Doe Project, il sito è diventato un punto di riferimento per le forze dell'ordine e per la medicina legale nel risolvere, mediante biotecnologie e tecniche innovative di laboratorio, i casi più difficili.I resti in questione, trovati ben 40 anni fa, appartengono al chitarrista del gruppo O'Jays, Frank Little, come riferisce la polizia della città di Twinsburg.Il laboratorio criminale dell'Ohio Bureau of Criminal Investigation ha analizzato i campioni di DNA forniti e l'identità della vittima è stata confermata.Dalle analisi sui resti si è poi capito che si è trattato di una morte violenta.La polizia non ha fornito ulteriori dettagli, ma, secondo il canale ABC, sui resti ci sarebbero state tracce di un colpo dato con un oggetto contundente. Ora, dopo che il nome della vittima è diventato noto, gli investigatori della città intendono iniziare a cercare l'assassino.Frank Little era nato nel 1943. Ha fatto parte del gruppo O'Jays a metà degli anni '60.Il gruppo, che in origine si chiamava The Mascots, si era formato tra un gruppo di amici della stessa scuola, nella cittadina di Canton, in Ohio. Cambiano nome in The Triumphs una prima volta e, dopo il primo vero discreto successo, in quello definitivo di O'Jays.Nel 2005 la band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, musica, criminalità, scoperta