USA, base aerea evacuata dopo che un ordigno esplosivo si "è sganciato" dal proprio supporto

Secondo una riunione della base, un ordigno esplosivo si è allentato ed è "rotolato" fuori dalla sua apposita area.Il dispositivo non è esploso, ma si è temuto potesse farlo. Per motivi di cautela il personale è stato evacuato dalla base aerea, mentre gli aviatori della base stanno tentando di contenere e mettere in sicurezza l'esplosivo.Il video, condiviso dai residenti che vivono vicino alla base, mostra le strade transennate dalla polizia.I funzionari hanno chiesto ai residenti nelle aree intorno alla base di rimanere, per precauzione, nelle proprie case, sebbene ritengano che la situazione sia comunque sotto controllo.Non sono stati forniti al momento dettagli dalle autorità sul tipo di esplosivo e la causa per cui è avvenuto il distacco.

