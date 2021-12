https://it.sputniknews.com/20211216/un-passatempo-comune-puo-provocare-linvecchiamento-precoce-14218893.html

Un passatempo comune può provocare l'invecchiamento precoce

Secondo i ricercatori americani, guardare troppo spesso la tv porta all'invecchiamento dell'organismo. 16.12.2021, Sputnik Italia

Guardare troppo la tv può portare ad un aumento del rischio di declino cognitivo e perdita delle capacità di pensiero col passare degli anni a seguito di una diminuzione della quantità di materia grigia nel cervello. Il portale Eat this, Not That! ne parla in un articolo citando Priya Palta, neurologa dell'Irving Medical Center della Columbia University. Il secondo fattore del rapido invecchiamento è secondo i ricercatori l'uso frequente e prolungato di internet. In questo modo gli utenti troppo attivi non solo soffrono della mancanza di attività fisica, ma sono anche esposti alla "luce blu" degli schermi dei computer e degli smartphone. Anche abitudini come il sonno instabile, che porta all'invecchiamento del cervello e della pelle, e la soppressione dello stress, sono considerate pericolose per la salute. Secondo uno studio della Yale University, i partecipanti che hanno affrontato lo stress attraverso pratiche di rilassamento che hanno contribuito ad esprimere le emozioni hanno subito un processo di invecchiamento cellulare più lento.

