Tornano a salire i prezzi dei futures del gas: sopra 1.700 $ per la prima volta da ottobre

I prezzi dei futures sul gas in Europa crescono di oltre il 10% ed hanno superato i 1.700 dollari per la prima volta dal 6 ottobre, secondo i dati della borsa... 16.12.2021, Sputnik Italia

Il prezzo dei futures sull'indice TTF olandese all'apertura della sessione di negoziazione ha superato leggermente i 1.540 dollari. All'inizio delle negoziazioni i prezzi erano prevalentemente in calo, con un minimo a 1.450 dollari, ma nelle ultime ore di negoziazione è emersa una tendenza di aumento costante. Alle 17.15 dell'orario italiano, la quotazione ha raggiunto 1.650 $, ovvero il 7% in più rispetto al prezzo stimato di ieri. Pochi istanti prima, il prezzo era aumentato di oltre il 10% ed aveva superato i 1.700 dollari. L'aumento dei prezzi della giornata di oggi potrebbe essere legato alle dichiarazioni del capo dell'ente tedesco sulle reti Jochen Homann, secondo cui una decisione su Nord Stream 2 probabilmente non verrà presa nella prima metà del 2022.

