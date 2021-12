https://it.sputniknews.com/20211216/tiziano-renzi-ricoverato-in-ospedale-slitta-ludienza-per-le-fatture-false-14213998.html

Tiziano Renzi ricoverato in ospedale, slitta l'udienza per le fatture false

I giudici della Corte d'Appello di Firenze hanno deciso di rinviare l'udienza al prossimo 26 aprile per legittimo impedimento di Tiziano Renzi, imputato assieme alla moglie, Laura Bovoli e all'imprenditore Luigi Dagostino.

È stata rinviata al prossimo 26 aprile, per legittimo impedimento di uno degli imputati, l’udienza del processo della Corte d’appello di Firenze, che vede protagonisti i genitori dell’ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e l’imprenditore Luigi Dagostino, accusati di aver emesso fatture false per un totale di 160mila euro.Come riferisce il Corriere della Sera, è stato l’avvocato di Renzi padre, Federco Bagattini, in apertura dell’udienza, a chiedere il rinvio per il ricovero del suo assistito all’ospedale San Raffaele di Roma per “cardiopalmo e dispnea”, insorti da un paio di giorni. La degenza è stata disposta per effettuare accertamenti sul suo stato di salute.I genitori del leader di Italia Viva, come ricorda l’Adnkronos, sono stati condannati in primo grado a un anno e nove mesi di reclusione nell’ottobre del 2019, mentre Dagostino era stato condannato a due anni.La vicenda riguarda due fatture da 20 e 140mila euro, emesse nel 2015 dalle società Party Srl ed Eventi 6 nei confronti della società Tramor, che gestiva l'outlet The Mall di Leccio di Reggello (Firenze). Secondo l’accusa, si tratterebbe di documenti falsi, che non corrisponderebbero ad alcuna prestazione.La Corte d’appello di Firenze, infine, si è pronunciata per il non stralcio della posizione di Dagostino rispetto a quella di Tiziano Renzi.“Il lavoro che mi viene contestato è stato regolarmente svolto, regolarmente fatturato, regolarmente pagato. Nessuno può negare questo e sono certo che i prossimi gradi di giudizio lo dimostreranno", aveva detto il padre dell’ex premier al momento della condanna in primo grado, annunciando di voler presentare ricorso. "Almeno – aveva aggiunto, citato da Repubblica - è stato appurato che non c'è un neanche un centesimo di evasione: passerò i prossimi anni nei tribunali ma dimostrerò la totale innocenza".

