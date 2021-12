https://it.sputniknews.com/20211216/tartufo-cerca-e-cavatura-sono-patrimonio-unesco-14218392.html

Tartufo, cerca e cavatura sono Patrimonio Unesco

‘Cerca e cavatura del tartufo in Italia’ sono stati dichiarati Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dall’Unesco. Da oggi entrano a far parte della... 16.12.2021, Sputnik Italia

Per l’Italia si tratta del 15° riconoscimento di questo genere. Tra gli ultimi il processo di realizzazione della pizza.L’ingresso della Cerca e cavatura del tartufo in Italia nel Patrimonio Unesco è un percorso iniziato ben 8 anni fa, su iniziativa delle associazioni dei tartufai, e a cui i ministeri della Cultura e dell’Agricoltura hanno dato il loro appoggio.La XVI sessione del Comitato Intergovernativo della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale ha inserito la pratica della ricerca e della cavatura del tartufo in Italia nella prestigiosa Lista.Vengono così premiati circa 70 mila tartufai distribuiti in 14 regioni italiane e numerosi comuni anche delle aree interne, che trovano così riconoscimento di una pratica antica e che diventa Patrimonio culturale immateriale dell’umanità intera.“Siamo entusiasti di questo risultato, finalmente ce l’abbiamo fatta” ha commentato Michele Boscagli, presidente di Anct, l’Associazione nazionale città del tartufo.

