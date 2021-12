https://it.sputniknews.com/20211216/spaventoso-tifone-nelle-filippine-costringe-100000-persone-allevacuazione-14209306.html

Filippine, spaventoso tifone costringe 100.000 persone all’evacuazione

Un potente tifone di eccezionali proporzioni si è abbattuto sulle Filippine sud-orientali giovedì 16 dicembre. Questo ha costretto quasi 100.000 persone a... 16.12.2021, Sputnik Italia

Secondo i meteorologi, il tifone Rai (questo il suo nome) è sostenuto da venti a 185 chilometri all'ora e da raffiche fino a 230 km/h. Il tifone proviene dall'Oceano Pacifico e si sarebbe generato in prossimità delle isole Siargao.Al momento, non risultano esserci vittime o danni di vasta portata, ma il personale di soccorso dell'esercito e della guardia costiera è impegnato nelle attività di recupero dei residenti rimasti bloccati dalle acque in rapida ascesa.La guardia costiera filippina ha messo a disposizione tutte le sue navi, bloccando quasi 4.000 passeggeri e lavoratori di traghetti e navi da carico in decine di porti meridionali e centrali.Diversi voli, per lo più nazionali, sono stati cancellati e le scuole e i luoghi di lavoro sono stati chiusi nelle aree di passaggio del tifone Rai.Circa 20 tempeste e tifoni colpiscono le Filippine ogni anno. L'arcipelago si trova anche nella regione sismica del Pacifico conosciuta come “Anello di fuoco”, una condizione che rende le Filippine una delle nazioni più a rischio di disastri nel mondo.

