Sondaggio politico: Letta "vola" con il Pd

Sondaggio politico: Letta "vola" con il Pd

Il Partito Democratico è ancora una volta in testa delle preferenze del popolo italiano, stando al sondaggio di questa settimana di Supermedia. Male i... 16.12.2021, Sputnik Italia

Stando alla Supermedia, di Agi e Youtrend, il Partito Democratico è in testa alla classifica delle preferenze degli italiani e continuano a crescere. Il Movimento 5 stelle, invece, percepisce da varie settimane un crollo.Nel gruppo di centrodestra risale Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Male anche la Lega.Si conferma, in sostanza, la tendenza delle settimane precedenti, ma con un ulteriore scatto di vantaggio da parte del Pd, che guadagna un più 1,1%.Il totale, ad oggi, per il partito di Letta è così a quota 21,7%. M5S al 14,6%. Giorgia Meloni al 20,3%. La Lega ferma a 18,7%.Tra i partiti che non superano la quota dei 10 punti percentuali, abbiamo, in prima linea, Forza Italia di Berlusconi, che torna a crescere dello 0,8%, e Azione di Calenda, fisso a quota 3,4%.Male anche Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,4%.Al 2,0% i Verdi e ultimo in classifica Articolo 1 del ministro Speranza, a quota 1,9%.Si ricorda che, come dice il sito stesso youtrend.it, la Supermedia di Youtrend e di Agi è "una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto". Nella fattispecie del dato riportato qui oggi, i sondaggi sono da riferirsi al periodo dal 24 novembre all'8 dicembre.I sondaggi sono realizzati dagli Istituti Demopolis, Emg, Ipsos, Noto, Swg e Tecnè.

