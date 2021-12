https://it.sputniknews.com/20211216/sileri-si-parla-tanto-di-dittatura-sanitaria-ma-il-vero-dittatore-e-il-virus-14221647.html

Sileri: Si parla tanto di dittatura sanitaria, ma il vero dittatore è il virus

Sileri: Si parla tanto di dittatura sanitaria, ma il vero dittatore è il virus

Secondo il sottosegretario alla Salute, "il virus è il vero dittatore" e le misure intraprese dal governo per fronteggiare la pandemia sono un modello. 16.12.2021

Intervenendo alla trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus, Pierpaolo Sileri ha espresso ottimismo e fiducia nei mezzi messi in campo per contrastare la nuova ondata di contagi che sta colpendo l'Italia e l'Europa in generale.Il sottosegretario alla Salute ha poi difeso la scelta di introdurre l'obbligo di tampone per chi arriva in Italia dall'estero, anche dai Paesi Ue, anche se in possesso di green pass, sullo sfondo dei timori suscitati dalla variante Omicron."Questa variante purtroppo coincide con le festività come purtroppo anche quella dell'anno scorso, il tampone in entrata è una garanzia, dunque è giusto averlo messo. Si parla tanto di dittatura sanitaria, ma il vero dittatore è il virus. Ognuno fa le sue strategie, bisogna copiare quelle migliori, una delle strategie migliori negli ultimi 4 mesi è quella dell'Italia e gli altri Paesi ci stanno copiando", ha concluso lui. Oggi in Italia, in base ai dati del bollettino del ministero della Salute, si è registrato un nuovo picco di nuovi casi di Covid, oltre 26mila, accompagnati da un incremento degli ospedalizzati. I positivi al coronavirus sono ben oltre 300mila, ma l'unico dato confortante è che oltre il 97% si trova in autoisolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatico.

