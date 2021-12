https://it.sputniknews.com/20211216/sassoli-senza-leuropa-tutti-sarebbero-piu-fragili---video-14221019.html

Sassoli: "Senza l’Europa tutti sarebbero più fragili" - Video

Sassoli: "Senza l’Europa tutti sarebbero più fragili" - Video

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha partecipato alla conferenza stampa dopo l'apertura della riunione del Consiglio Ue a Bruxells. Parlando... 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T18:51+0100

2021-12-16T18:51+0100

2021-12-16T18:51+0100

multimedia

europa

unione europea

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/14220876_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_da9fe011a719e6f4e143f6935b72cbf4.jpg

"Avevamo detto all'inizio della pandemia che non potevamo uscire da questa crisi senza una politica europea della salute", ha detto Sassoli.Allo stesso tempo, il presidente ha affermato che la pandemia di coronavirus ha contribuito a dimostrare che gli euroscettici si sbagliavano.Sassoli ha concluso il suo intervento ricordando che la fine del mandato della presidenza francese sarà un momento cruciale per aiutare le autorità europee a capire come 'aggiornare' la democrazia europea, e come renderla più 'efficace ed efficiente'.

https://it.sputniknews.com/20211215/sassoli-rinuncia-a-ricandidarsi-alla-presidenza-ue-si-spaccherebbe-la-maggioranza-europeista-14187579.html

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, europa, unione europea, video