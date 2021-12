https://it.sputniknews.com/20211216/russia-terminati-i-test-statali-dei-droni-kamikaze-kub-14216513.html

Una fonte ha annunciato il completamento dei test statali del drone d'attacco Kub. 16.12.2021, Sputnik Italia

In Russia, i test statali delle "granate vaganti" Kub sono stati completati: i risultati sono considerati positivi. A raccontarlo a Sputnik è una fonte vicina al ministero della Difesa.La fonte ha aggiunto che le consegne seriali all'esercito inizieranno approssimativamente nel 2022.Questo tipo di droni sono in grado di volare a lungo nell'area dove sono localizzati gli obiettivi in modalità di ricerca e, dopo averli trovati, possono distruggerli come missile aria-superficie guidato e autodistruggersi dopo aver completato la missione.Kub è stato sviluppato dalla società ZALA AERO, una controllata del gruppo Kalashnikov. Il dispositivo ha una forma caratteristica, dovuta ad un'ampia ala a delta, ed è azionato da un'elica che fa ruotare un motore elettrico.Il drone trasporta una testata del peso di tre chilogrammi. La durata massima del volo è di 30 minuti, la velocità è di 130 chilometri all'ora. Il drone si orienta sulle immagini video della sua fotocamera, ha un'elevata precisione, può essere lanciato di nascosto, è praticamente silenzioso ed è facile da usare.Secondo fonti aperte, l'esercito russo ha usato Kub in Siria per colpire posizioni terroristiche.

