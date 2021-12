https://it.sputniknews.com/20211216/russia-insiste-per-dialogo-con-usa-dopo-presentazione-iniziative-su-garanzie-di-sicurezza-14216585.html

Russia insiste per dialogo con USA dopo presentazione iniziative su garanzie di sicurezza

Il governo russo ha invitato gli Stati Uniti ad avviare i colloqui, dopo aver chiesto ufficialmente garanzie di sicurezza sul fatto che non dispiegheranno... 16.12.2021, Sputnik Italia

Il 15 dicembre, il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov ha presentato proposte concrete nel merito alla sua controparte statunitense Karen Donfried.Donfried è impegnato in un tour in Europa, che include Russia, Ucraina e Belgio, la cui capitale è sede delle principali istituzioni dell'Unione Europea.Il 18 novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al ministro degli Esteri Sergey Lavrov di ottenere dall'Occidente garanzie di sicurezza per il Paese. Il presidente ha sottolineato che la Russia non vuole conflitti presso i suoi confini occidentali e ha richiesto garanzie "credibili e durature" dai Paesi della Nato.Secondo Mosca, i Paesi della Nato, compresi gli Stati Uniti, continuano a concentrare truppe ed equipaggiamento militare a ridosso dei confini russi e, negli ultimi anni, hanno aumentato la loro attività anti-russa.

