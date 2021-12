https://it.sputniknews.com/20211216/romania-arrivati-caccia-americani-f-15-per-rafforzare-la-presenza-della-nato-14214789.html

Romania, arrivati caccia americani F-15 per "rafforzare la presenza della Nato"

Romania, arrivati caccia americani F-15 per "rafforzare la presenza della Nato"

I caccia delle forze aeree statunitensi sono arrivati ​​in Romania, per "rafforzare la presenza della Nato" nella regione del Mar Nero. 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T15:38+0100

2021-12-16T15:38+0100

2021-12-16T15:38+0100

russia

usa

nato

europa orientale

romania

f-15

geopolitica

sicurezza internazionale

mar nero

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/464/03/4640329_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7c58ad5360057f95958593fa2aeb20a5.jpg

Gli F-15 statunitensi sono arrivati ​​in Romania per "rafforzare la presenza della Nato" nella regione del Mar Nero.Si segnala che gli aerei americani ed i caccia Eurofighter italiani voleranno con l'aviazione rumena dal 18 al 22 dicembre.Negli ultimi anni, la Russia ha denunciato un'attività della Nato senza precedenti in prossimità dei propri confini occidentali. La Nato espande le sue iniziative e le caratterizza come "contenimento dell'aggressione russa". Mosca ha più volte espresso preoccupazione per l'aumento delle forze dell'alleanza in Europa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva in precedenza affermato che la Russia non rappresenta una minaccia per nessuno, ma non ignorerà azioni potenzialmente pericolose per i suoi interessi.

https://it.sputniknews.com/20211210/mosca-propone-ad-usa-e-nato-unalternativa-allo-scenario-simile-alla-crisi-dei-missili-di-cuba-14139351.html

russia

usa

europa orientale

romania

mar nero

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, nato, europa orientale, romania, f-15, geopolitica, sicurezza internazionale, mar nero