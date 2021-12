https://it.sputniknews.com/20211216/reuters-decisione-su-nord-stream-2-non-prima-della-meta-del-2022-14214159.html

Reuters, decisione su Nord Stream 2 non prima della metà del 2022

Reuters, decisione su Nord Stream 2 non prima della metà del 2022

Il via libera definitivo al gasdotto quasi sicuramente non arriverà nella prima metà del prossimo anno. 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T15:15+0100

2021-12-16T15:15+0100

2021-12-16T15:18+0100

russia

unione europea

commissione europea

germania

energia

gasdotto

gas russo

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/11688421_0:164:3350:2048_1920x0_80_0_0_53206710535f7ccfc62a2fd2f73a52de.jpg

L'Agenzia federale delle reti della Germania (BNA) ha parlato delle tempistiche della decisione sulla certificazione del Nord Stream 2, secondo quanto riportato dalla Reuters.Secondo l'agenzia, il numero uno del regolatore tedesco, Jochen Homann, ha osservato che la procedura continuerà quando i documenti pertinenti saranno presentati.Secondo lui, dopo la valutazione del regolatore, la questione sarà esaminata dalla Commissione Europea. Pertanto, non ci sarà alcuna decisione sul Nord Stream 2 nella prima metà del 2022.Nord Stream 2Nord Stream 2 è un gasdotto che scorre sotto il Mar Baltico e collega la Russia alla Germania. La costruzione del gasdotto è iniziata nel 2018 ed è stata completata nel settembre del 2021, dopo che gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni nel maggio 2021.Il progetto è stato preceduto dal gasdotto Nord Stream originale, iniziato nel 2011 e completato nel 2012. Si stima che l'introduzione di un secondo gasdotto Nord Stream raddoppierà la capacità di esportazione del gas, portandola a 3,9 trilioni di piedi cubi.Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni relative alla costruzione del Nord Stream 2 per migliorare le loro relazioni con la Germania. La Germania, ad eccezione della Russia, è il Paese più desideroso di completare il progetto.L'espansione dei gasdotti Nord Stream fornirà alla Germania e all'Europa occidentale gas naturale a basso costo. Il trasporto di gas naturale attraverso gasdotti terrestri è più costoso, perché i Paesi dell'Europa orientale applicano tariffe per il suo passaggio.

https://it.sputniknews.com/20211208/diplomazia-russa-conta-nel-completamento-certificazione-di-nord-stream-2-in-primavera-14098238.html

russia

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, unione europea, commissione europea, germania, energia, gasdotto, gas russo, nord stream 2