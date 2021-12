https://it.sputniknews.com/20211216/raid-dei-caccia-israeliani-f-16-nei-pressi-dellaeroporto-di-damasco-14222675.html

Raid dei caccia israeliani F-16 nei pressi dell'aeroporto di Damasco

I caccia F-16 dell'aviazione militare israeliana hanno sganciato 8 missili nella zona dell'aeroporto di Damasco. 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T21:26+0100

Quattro caccia tattici F-16 dell'aeronautica militare israeliana hanno colpito con otto missili da crociera un'area nelle prossimità dell'aeroporto di Damasco, ha affermato il contrammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.Secondo lui, le forze di difesa aerea siriane dei complessi Pantsir-S hanno distrutto sette razzi sparati dai jet israeliani. Non ci sono relazioni diplomatiche tra Siria e Israele; da quando sono stati fondati, entrambi gli Stati sono in stato di guerra. In particolare è in corso un conflitto territoriale di lungo termine sulle alture del Golan. Le forze israeliane hanno ripetutamente colpito obiettivi in ​​Siria, spiegando le proprie azioni con il desiderio di impedire che armi moderne cadano nelle mani dei nemici. Israele ha in mente in particolare il movimento libanese Hezbollah, che nella regione combatte dalla parte del presidente Bashar Assad ed è controllato da Teheran. Damasco ha ripetutamente fatto appello al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiedendo di esercitare pressioni su Tel Aviv affinché smetta di violare sistematicamente la sovranità della Siria, in quanto rappresenta una minaccia per la stabilità dell'intera regione.

siria, israele, medio oriente, crisi in siria, f-16, hezbollah, centro russo per la riconciliazione siriana