Quegli irriducibili del vaccino: ecco quanti sono a rifiutare l'obbligo

Un migliaio di poliziotti e circa 50mila insegnanti rischiano di ritrovarsi senza stipendio. E in molti decidono di presentare ricorso.

All’indomani dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per insegnanti, forze dell’ordine, sanitari e personale delle Rsa, sono circa un migliaio gli agenti no-vax che rischiano di essere sospesi dal servizio. La stima è del sindacato di Polizia Coisp.Nonostante l’annuncio dell’introduzione dell’iniezione obbligatoria abbia fatto scattare una vera e propria corsa al vaccino, con la percentuale di vaccinati che è passata dall’84 al 92 per cento tra le forze armate, c’è ancora un gruppo di irriducibili.Mille poliziotti rischiano la sospensioneNella polizia si tratta dell’1 per cento, secondo il segretario dello stesso sindacato, Domenico Pianese, intervistato da TgCom24. In una lettera alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e al capo della Polizia, Lamberto Giannini, il Coisp ha espresso preoccupazione “per quelle famiglie che si vedranno togliere l'unica fonte di sostentamento per sei mesi”.La sanzione per chi non si vaccina, infatti, è la sospensione dal servizio e la perdita dello stipendio. Una misura che l'organizzazione sindacale giudica "eccessiva". “In caso di sospensione disciplinare e/o cautelare, - prosegue infatti la lettera - al personale della Polizia di Stato, al pari di quello delle altre Amministrazioni Pubbliche, spetta il diritto” ad un “assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia”.50mila insegnanti no-vaxSono circa 50mila, invece, gli insegnanti che rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Il 5 per cento del totale, secondo i dati forniti a Mediaset da Antonello Giannelli, dell’Associazione Nazionale Presidi.Per questo, molti presidi, nelle prossime settimane, avranno a che fare con ricorsi legali.Anche sul fronte della scuola, secondo i sindacati, e in particolare la Flc Cgil, “restano molte questioni non chiarite”. In particolare, spiega l’organizzazione, ”sull'utilizzo in altri compiti del personale non obbligato a vaccinarsi e sugli obblighi del personale assente per malattia".L’organizzazione chiede quindi al ministero di “fornire indicazioni chiare e puntuali agli istituti che hanno bisogno di certezze operative, tanto più in una situazione in cui non si sono previste quelle risorse aggiuntive che avrebbero potuto risolvere tutte quelle criticità che la pandemia ha fatto via via emergere nel corso di questo difficile periodo”.

