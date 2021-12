https://it.sputniknews.com/20211216/presidente-mattarella-dal-papa-per-la-visita-di-congedo-14210235.html

Presidente Mattarella dal Papa per la visita di congedo

Presidente Mattarella dal Papa per la visita di congedo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in visita in Vaticano, questa mattina, per salutare papa Francesco, in vista della chiusura del... 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T11:17+0100

2021-12-16T11:17+0100

2021-12-16T11:23+0100

sergio mattarella

papa francesco

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, l’incontro è previsto nella Sala della biblioteca del Palazzo apostolico.La macchina del presidente della Repubblica ha percorso Via della Conciliazione, proveniente dal Quirinale, ed ha attraversato Piazza San Pietro, per poi imboccare l’Arco delle Campane e dirigersi al Cortile di San Damaso.Da qui, il presidente della Repubblica, come da cerimoniale, è salito alla Terza Loggia del Palazzo apostolico, per incontrare sua Santità.Numerosi gli incontri tra il presidente cattolico e il Pontefice. Il primo il 18 aprile del 2015, poco dopo la sua elezione a presidente della Repubblica. Oltre alle visite di Mattarella in Vaticano e la visita di Francesco al Quirinale del maggio 2017, i due si sono incontrati anche in altri eventi pubblici a carattere anche religioso.L’occasione sarà propizia per Mattarella per augurare buon compleanno a papa Francesco, il quale proprio domani 17 dicembre compirà 85 anni. Naturalmente, tra i due vi sarà anche uno scambio di auguri per la festività del Natale cattolico.

2021

sergio mattarella, papa francesco