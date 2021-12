https://it.sputniknews.com/20211216/niente-call-e-riunioni-importanti-di-venerdi-in-italia-arriva-leasy-friday-14221134.html

Niente call e riunioni importanti di venerdì: in Italia arriva l'"easy friday"

Sempre più aziende investono nel "corporate wellness" per fidelizzare i propri dipendenti. E tra le iniziative c'è quella del "venerdì facile".

2021-12-16T19:46+0100

economia

lavoro

Nel secondo trimestre del 2021 mezzo milione di lavoratori italiani hanno dato le dimissioni. È stata la pandemia a spingere molti dipendenti a cambiare vitae a ripensare le proprie priorità. C’è chi cambia completamente lavoro e poi c’è l’esodo che parte dalle grandi città e finisce nei piccoli centri, dove il costo della vita è minore e i ritmi sono più umani.In Italia, infatti, da vent’anni a questa parte gli stipendi diminuiscono sempre di più, in controtendenza con quanto accade nel resto d’Europa. Questo porta i lavoratori italiani ad essere tra i più insoddisfatti al mondo, secondo i dati citati dal Corriere della Sera. Spesso a dare forfait sono anche risorse qualificate con un danno non indifferente per le aziende, che per questo corrono ai ripari. Come? Con un’attenzione maggiore al welness aziendale e cioè al benessere fisico e alla salute mentale dei dipendenti.Tra i programmi avviati dalle grandi multinazionali, come si legge sempre sul Corriere, da qualche tempo, quindi, c’è spazio anche per iniziative anti-stress oltre che per lo smart working, ormai sdoganato dal Covid.Accenture, ad esempio, si occupa di fidelizzare le proprie risorse attraverso “Thriving Mind”, un piano per aiutare i dipendenti a rispondere alle situazioni di stress. Non solo. L’azienda propone anche un mental coach e l’assistenza di un monaco benedettino per curare il benessere spirituale di chi lavora ed evitare defezioni.

