New York, polizia cerca il vandalo che ha disegnato svastiche sul ‘Toro di Wall Street’ e altri siti

La unità per i crimini d'odio del dipartimento di polizia di New York è alla ricerca del vandalo che il 14 dicembre ha disegnato una svastica sul ‘Charging... 16.12.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riferisce la CNN, la polizia di New York sarebbe alla ricerca del vandalo sospettato di aver disegnato diverse svastiche in città, una addirittura sul famoso Charging Bull, il Toro di Wall Street, la scultura in bronzo realizzata da Arturo Di Modica e collocata presso il Bowling Green Park, nel quartiere della borsa di New York.La polizia ha rilasciato i filmati delle telecamere a circuito chiuso che riprendono il sospetto, nella speranza che possano aiutare nella ricerca dell’uomo.Secondo la polizia, la stessa persona potrebbe essere collegata a un incidente simile, avvenuto il 3 dicembre in un cantiere edile, quando uno sconosciuto ha dipinto tre svastiche sul muro.La statua in bronzo del Toro di Wall Street è alta 3,4 metri, lunga 4,9 metri e pesa 3,2 tonnellate. Creata dallo scultore italiano Arturo Di Modica, venne installata nel 1989 davanti alla Borsa di New York come simbolo di rinascita dalla crisi del mercato azionario del 1987.

