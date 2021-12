https://it.sputniknews.com/20211216/melania-trump-riappare-in-pubblico-per-aiutare-i-bambini-adottivi-con-token-digitali-di-opere-darte-14221315.html

Melania Trump riappare in pubblico per aiutare i bambini adottivi con token digitali di opere d'arte

Melania Trump riappare in pubblico per aiutare i bambini adottivi con token digitali di opere d'arte

L'ex first lady americana Melania Trump ha lanciato una piattaforma per la vendita di token non fungibili (NFT), o immagini digitali personalizzate, che... 16.12.2021, Sputnik Italia

Il primo NFT della serie, intitolato "Melania's Vision", è un'arte ad acquerello di Marc-Antoine Coulon con gli occhi blu cobalto dell'ex first lady e include una registrazione audio di un messaggio di speranza da lei che sarà in vendita sul sito melaniatrump. com fino al 31 dicembre, al prezzo di circa 150 $ al pezzo. "Mediante questa nuova piattaforma basata sulla tecnologia, forniremo ai bambini competenze informatiche, compresa la programmazione e lo sviluppo di software, per prosperare dopo che saranno usciti dalla comunità affidataria", ha affermato in una nota.Gli NFT sono un tipo speciale di cripto-asset in cui ogni token è unico, a differenza degli asset "fungibili" come Bitcoin e banconote da un dollaro, che sono gli stessi nell'aspetto e nel valore per ogni pezzo. Poiché sono ciascuno di un tipo, gli NFT possono essere utilizzati per legittimare la proprietà di risorse digitali come opere d'arte, registrazioni o animali domestici.La ex First Lady ha detto che rilascerà i suoi NFT con opere d'arte digitali e fisiche, nonché accessori di moda, a intervalli regolari attraverso aste programmate a partire da gennaio. Una parte del ricavato andrà ad aiutare i bambini degli orfanotrofi. Finora la moglie dell'ex presidente Donald Trump si è tenuta lontano dai riflettori della scena pubblica da quando ha lasciato la Casa Bianca dopo la sconfitta elettorale del marito contro Joe Biden nel novembre 2020.

