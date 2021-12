https://it.sputniknews.com/20211216/la-danimarca-affittera-una-prigione-doltremare-in-kosovo-per-dare-piu-spazio-ai-suoi-prigionieri-14206369.html

La Danimarca affitterà una prigione d'oltremare in Kosovo per dare più spazio ai suoi prigionieri

La Danimarca affitterà una prigione d'oltremare in Kosovo per dare più spazio ai suoi prigionieri

L'idea d'inviare i criminali a scontare la pena all'estero ha scosso la politica danese, sia a destra che a sinistra. Mentre i sostenitori affermano che... 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T19:06+0100

2021-12-16T19:06+0100

2021-12-16T19:06+0100

mondo

danimarca

criminalità

costume, società e curiosità

europa

kosovo

scandinavia

prigionieri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/419/20/4192066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d206813965cf43fc8f9d10fd2923b17.jpg

La Danimarca sarebbe vicina a stringere un accordo con le autorità del Kosovo per l'affitto di un'intera prigione, con celle per almeno 300 prigionieri, riporta la radio danese DR. Lì, i criminali deportati verranno inviati a scontare la loro pena.Questo fa parte di un accordo concluso tra il governo, numerosi partiti d'opposizione, che rappresentano entrambe le ali del parlamento, e il servizio carcerario e di libertà vigilata danese.Si prevede che le carceri danesi soffriranno un disavanzo di circa 1.000 posti carcerari entro il 2025 e l'accordo è progettato per risolvere tale problema di sovraffolamento.Sorprendentemente, due dei partiti di sostegno del governo, l'Alleanza Rosso-Verde e il Partito Social Liberale, non fanno parte dell'accordo.Il Partito Social Liberale, dal canto suo, ha citato un'esperienza “spaventosa” dall'estero.Nemmeno il partito liberal-conservatore Venstre, che ha guidato la Danimarca prima del cambio di potere nel 2019, fa parte dell'accordo. Secondo il suo portavoce legale, Preben Bang Henriksen, l'accordo è “troppo lassista”.Al contrario, il portavoce legale del Partito popolare danese, Peter Skaarup, ha lodato l'iniziativa per alleviare il carico sul sistema carcerario danese.L'accordo, che stanzia un totale di 4 miliardi di corone danesi (600 milioni di dollari) per le nuove misure, che, oltre alla prigione del Kosovo, includono strutture simili in Danimarca e misure per ridurre il tasso di detenzione nel Paese, è stato salutato come un aumento storico dei finanziamenti.

danimarca

europa

kosovo

scandinavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, danimarca, criminalità, costume, società e curiosità, europa, kosovo, scandinavia, prigionieri