Il buco da 5 miliardi di euro dei comuni amministrati dalla sinistra

Gli enti locali si preparano alle sfide del Pnrr, ma almeno la metà dei capoluoghi delle città metropolitane devono fare i conti con il dissesto finanziario. Napoli maglia nera con 2,47 miliardi di debiti.

Dai 2,47 miliardi di Napoli ai 507 milioni della Capitale: in Italia i capoluoghi delle città metropolitane con i conti in rosso sono 9 su 14. Più della metà delle grandi città italiane, insomma, ha a che fare con deficit di bilancio più o meno pesanti.Quello del dissesto rappresenta uno dei punti critici in vista delle sfide che attendono il comparto comunale con l’arrivo dei fondi del Pnrr. Per questo, secondo il presidente di IFEL, Alessandro Canelli, è necessario “stabilire norme nuove per il dissesto e procedure di riequilibrio e pre-dissesto”. “Ma soprattutto – aggiunge nella sua relazione - sono necessari strumenti finanziari nuovi ed una amministrazione specializzata che guidi i comuni per uscire da queste situazioni".Sul debito, infine, ha aggiunto Canelli, “molti comuni pagano tassi assolutamente fuori mercato”. All’interno della prossima legge di bilancio dovrebbe esserci un emendamento, già ribattezzato “salva-Napoli”, per aiutare i grandi Comuni in pre-dissesto con un piano di stanziamenti da qui a dieci anni. Si parla di 150 milioni di euro versati in cambio di garanzie e che quindi potrebbero tradursi in una serie di richieste di tagli e aumenti delle addizionali: la maggior parte, 85 milioni, dovrebbe andare proprio a Napoli, 10 milioni, invece, a Reggio Calabria, 24 a Palermo e 30 a Torino.A Napoli, per esempio, Gaetano Manfredi, candidato del centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle, ha preso il posto di un altro sindaco di sinistra, Luigi de Magistris. Anche Torino, per tradizione, a parte la parentesi pentastellata, è stata amministrata dai Dem, che hanno trionfato anche nell’ultima tornata elettorale con Stefano Lo Rosso. Stesso discorso per Roma, con la Raggi che ha preso il posto di Ignazio Marino e lo ha poi ceduto a Roberto Gualtieri. A Palermo dal 2012 al timone c’è un altro sindaco di sinistra, Leoluca Orlando.L’Ifel, infine, invoca “un intervento organico sulle crisi finanziarie” con la riforma del Titolo VIII del Testo Unico degli Enti Locali. “Il riequilibrio pluriennale (predissesto), introdotto nel 2012, una sorta di momento intermedio tra la registrazione della deficitarietà strutturale e la dichiarazione del dissesto, si è rivelato inefficace”, si nota in una delle relazioni presentate alla Conferenza. “Con strumenti adeguati (anche finanziari), - è la conclusione - la stragrande maggioranza dei casi potrebbe risolversi in pochi mesi, concentrando l’azione del policy maker sui casi più gravi (che interessano in particolare alcune grandi città), attraverso interventi specifici ma in un contesto strutturalmente stabilizzato”.

