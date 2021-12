https://it.sputniknews.com/20211216/i-microbi-in-tutto-il-mondo-si-stanno-evolvendo-per-digerire-la-plastica-14215060.html

I microbi in tutto il mondo si stanno evolvendo per digerire la plastica

I microbi in tutto il mondo si stanno evolvendo per digerire la plastica

Uno studio condotto dalla Chalmers University of Technology di Göteborg, Svezia, sostiene che i microbi presenti negli oceani e nel suolo di tutto il mondo si... 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T22:53+0100

2021-12-16T22:53+0100

2021-12-16T22:53+0100

mondo

ecologia

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/622/62/6226265_0:1:1921:1081_1920x0_80_0_0_145f6c283b2f07fbe83ae03ec70fdf8e.jpg

La produzione di plastica negli ultimi 70 anni è passata da 2 a 380 milioni di tonnellate all'anno. Proprio questo sarebbe stato a provocare il proliferare di microbi che, mano a mano, sono andati ad adattarsi per approfittare di una tale sovrabbondanza di risorse, sostiene lo studio pubblicato sulla rivista Microbial Ecology.La ricerca è iniziata compilando un elenco di dati relativi a 95 enzimi microbici, già noti per essere in grado di degradare la plastica e spesso presenti nei batteri nelle discariche, per poi passare all’analisi di oltre 200 milioni di campioni di DNA, prelevati da 236 diversi ambienti di diverse parti del mondo.In conclusione del lavoro, sono stati individuati oltre 30.000 enzimi diversi, in grado di degradare 10 diversi tipi di materiali plastici.Partendo dal principio che uno stesso materiale, nel caso in esempio il PET, possa impiegare 48 come 16 anni per la degradazione, a seconda dell’ambiente in cui si trova e degli agenti microbici che lo aggrediscono, risulta chiara l’importanza dello studio specifico di quei microrganismi più capaci di digerire la plastica."Il prossimo passo sarebbe testare i candidati enzimatici più promettenti in laboratorio, per indagare da vicino le loro proprietà e il tasso di degradazione della plastica che possono raggiungere", ha affermato il professor Aleksey Zeleznyak, del Dipartimento di Biologia e Ingegneria Biologica dell’Università svedese. "Da lì potremmo progettare comunità microbiche con funzioni degradanti mirate per specifici tipi di polimeri".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, ecologia, scienza e tech