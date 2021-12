https://it.sputniknews.com/20211216/germania-nord-stream-2-ancora-bloccato-riserve-di-gas-ai-minimi-14216012.html

Germania, Nord Stream 2 ancora bloccato: riserve di gas ai minimi

Germania, Nord Stream 2 ancora bloccato: riserve di gas ai minimi

Il gasdotto congiunto russo-europeo Nord Stream 2 è stato completato e preparato per iniziare a pompare gas dalla Russia alla Germania attraverso i fondali del... 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T17:24+0100

2021-12-16T17:24+0100

2021-12-16T17:24+0100

germania

gas

energia

gas russo

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13195892_0:90:2875:1707_1920x0_80_0_0_8fd221689de5198249cbdf1b80d1a500.jpg

Le riserve di gas sotterranee della Germania sono scese al di sotto del 60%, un "livello storicamente basso" per l'inizio dell'inverno, ha avvertito Sebastian Bleschke, amministratore delegato di INES, l'associazione degli operatori tedeschi dei sistemi di stoccaggio del gas."Dato che l'inverno è ancora alle porte, le riserve relativamente basse dovrebbero essere sicuramente gestite con attenzione", ha detto Bleschke, in un'intervista con Handelsblatt pubblicata oggi.Berlino ha cercato di compensare parzialmente le potenziali carenze, cercando nuovi contratti di fornitura per il gas naturale liquefatto.La Germania ed altri Paesi europei si sono ritrovati riserve insolitamente basse di gas naturale nei loro impianti di stoccaggio sotterranei negli ultimi mesi, con carenze che hanno causato un drammatico aumento dei prezzi spot sul mercato aperto e sforzi da parte di funzionari e specialisti per attribuire questa carenza a presunte malizie della Russia per la cattiva pianificazione del bilancio energetico della regione.Il gigante russo Gazprom ha espresso preoccupazione per i bassi livelli di fornitura negli impianti di stoccaggio sotterranei di gas dei Paesi europei.Ad ottobre, il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la Russia ha rispettato tutti i suoi impegni di fornitura dinnanzi ai clienti europei ed è pronta a firmare nuovi contratti per la fornitura aggiuntiva di combustibile blu nella regione.

https://it.sputniknews.com/20211021/putin-insiste-carenza-di-gas-in-europa-colpa-della-politica-di-bruxelles-la-russia-non-centra-13411621.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, gas, energia, gas russo, nord stream 2