Germania: 56mila casi Covid-19, 522 morti

Germania: 56mila casi Covid-19, 522 morti

Ecco la contabilità dei casi di Covid-19 e dei morti in Germania aggiornati, che ci dicono che i contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 56mila, mentre i... 16.12.2021

Per essere precisi, i nuovi contagiati sono 56.677, riportano le autorità tedesche.Ma la situazione, per certi versi, va migliorando, dal momento che una settimana fa i casi erano stati 70.611.Per quanto riguarda, invece, l'incidenza settimanale per 100mila abitanti, siamo a 340, contro i 353 di ieri e i 422,3 di una settimana fa.Nelle ultime 24 ore, infine, i decessi attribuiti al Covid-19 sono stati 522, contro i 465 di una settimana fa. Quindi diminuiscono i contagi, ma aumentano i morti.

