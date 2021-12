https://it.sputniknews.com/20211216/gelo-a-natale-e-a-capodanno-su-tutta-italia-con-neve-anche-in-pianura-14206933.html

Gelo a Natale e a Capodanno su tutta Italia, con neve anche in pianura

Gelo a Natale e a Capodanno su tutta Italia, con neve anche in pianura

Un Natale innevato e un Capodanno bianco, è questo quello che attende, da un punto di vista meteo, l’Italia, secondo le ultime previsioni. 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T09:37+0100

2021-12-16T09:37+0100

2021-12-16T09:43+0100

italia

natale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/11/10016284_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45f5389be3f664f71cc184af98825559.jpg

Dal 24 dicembre, in particolare, arriveranno correnti molto fredde dalle regioni siberiane, che butteranno giù le temperature in modo brusco.Ma non solo gelo siberiano, anche dall’Oceano Atlantico giungerà un vortice, che si trova nei pressi dell’Islanda e che contribuirà a creare il clima del nostro Paese, particolarmente freddino e anche con venti particolarmente forti su alcune regioni.Al nord e al centro dell’Italia sono attese nevicate, anche a bassa quota e in pianura, in alcuni contesti, dove le temperature e le condizioni microclimatiche lo favoriranno.Le temperature sono quindi attese prossime allo zero, o anche sotto lo zero, nelle ore diurne.Le nevicate si ripeteranno da Natale a Capodanno, e forse anche nei giorni successivi, fino in pianura.Per i prossimi giorni, dal 16 al 18 dicembre, godiamoci una condizione di variabilità soleggiata e prepariamoci alla neve natalizia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, natale