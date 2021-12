https://it.sputniknews.com/20211216/fregata-admiral-gorshkov-effettua-con-successo-esercitazioni-di-tiro-con-missile-zirkon---video-14213277.html

Fregata Admiral Gorshkov effettua con successo esercitazioni di tiro con missile Zirkon - Video

Fregata Admiral Gorshkov effettua con successo esercitazioni di tiro con missile Zirkon - Video

La fregata Admiral Gorshkov ha colpito con successo il bersaglio costiero con il missile ipersonico Zirkon durante un test. 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T14:46+0100

2021-12-16T14:46+0100

2021-12-16T14:46+0100

russia

sicurezza

marina russa

missili ipersonici

difesa

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/14214705_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5f58a9956aa12d0bda2f94058936a41a.jpg

La fregata della Flotta del Nord Admiral Gorshkov ha condotto un altro lancio del missile ipersonico Zirkon, ha riferito il ministero della Difesa."Il lancio è stato effettuato dal Mar Bianco, contro un bersaglio costiero situato nel campo di addestramento di Chizha, nella regione di Arkhangelsk", ha affermato il dicastero militare.Il ministero della Difesa ha chiarito che, "secondo i dati di controllo oggettivi, il volo del missile ipersonico corrispondeva ai parametri specificati, il lancio dalla fregata Admiral Gorshkov è stato riconosciuto di successo, dal momento che il bersaglio è stato colpito".Navi di superficie e l'aviazione navale sono state coinvolte, per garantire la chiusura dell'area e la sicurezza del test.I missili Zirkon sono capaci di raggiungere una velocità fino a 9 Mach (nove volte la velocità del suono, oltre 10mila km/h), con una gittata dichiarata di oltre mille chilometri. Sono progettati per essere equipaggiati su navi di superficie e sottomarine, sia di prospettiva che in costruzione.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, sicurezza, marina russa, missili ipersonici, difesa, video, видео