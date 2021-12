https://it.sputniknews.com/20211216/francia-macron-non-esclude-la-vaccinazione-obbligatoria-14215760.html

Francia, Macron non esclude la vaccinazione obbligatoria

Francia, Macron non esclude la vaccinazione obbligatoria

Emmanuel Macron non esclude di dover ricorrere, un giorno, alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19, suggerendo, tuttavia, che questa misura non è la... 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T15:55+0100

2021-12-16T15:55+0100

2021-12-16T15:55+0100

francia

vaccino

emmanuel macron

coronavirus

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13506444_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_2f201a50f43362afdfd6e092c11810d3.jpg

In un'intervista pre-registrata, trasmessa mercoledì dalle reti televisive TF1 e LCI, dedicata in parte alla difesa dei risultati del suo mandato quinquennale, il Capo dello Stato francese Emmanuel Macron ha ricordato che più di nove francesi su dieci ammissibili alla vaccinazione hanno già completato l'intero ciclo di vaccinazioni."Questa ipotesi esiste ovviamente!", ha avvertito, però, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull'ipotesi che possano diventare obbligatorie le vaccinazioni, come quelle contro il tetano o la difterite.Il Capo dello Stato ha sottolineato, però che, per il momento, la priorità è somministrare la dose di richiamo a tutti gli adulti aventi diritto, suggerendo anche che altri richiami saranno sicuramente necessari in seguito, per contrastare le varianti del coronavirus.La vaccinazione infantileInterrogato sulla vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni, Emmanuel Macron ha ribadito la sua opposizione alla natura obbligatoria della vaccinazione, invitando i genitori ad agire in modo responsabile.Riconoscendo la "fatica" dei francesi di fronte a questa crisi senza fine, Emmanuel Macron si è rifiutato di commentare la data in cui la vita potrebbe tornare alla normalità, pur promettendo che il pass sanitario, messo in atto per limitare la diffusione dell'epidemia, non rimarrà in vigore a tempo indeterminato.

https://it.sputniknews.com/20211216/presidenziali-in-francia-si-va-verso-destra-macron-per-ora-resta-a-guardare-14213529.html

https://it.sputniknews.com/20211215/centro-europeo-malattie-crede-che-omicron-avra-suo-impatto-su-paesi-con-bassa-percentuale-vaccinati-14200029.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, vaccino, emmanuel macron, coronavirus, green pass