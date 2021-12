https://it.sputniknews.com/20211216/fondazione-gimbe-i-dati-covid-19-a-una-settimana-dal-natale-14211542.html

Fondazione Gimbe, i dati Covid-19 a una settimana dal Natale

Fondazione Gimbe, i dati Covid-19 a una settimana dal Natale

16.12.2021

coronavirus in italia

I dati sul periodo 1-15 dicembre raccontano di un aumento dei casi, rispetto ai dati precedenti.Salgono, in particolare, i nuovi casi, a 124.568, quando erano 105.771 nel rilevamento precedente. E salgono anche i decessi, che passano da 558 a 663 negli ultimi sette giorni.E poi salgono anche gli attualmente positivi, a 297.394, contro i 240.894 della precedente rilevazione.Ma aumentano anche le persone che si trovano in isolamento domiciliare, che sono 289.368, contro le 234.040 persone rilevate solo 7 giorni fa.Ed, ovviamente, salgono i numeri anche nelle terapie intensive, a 863 ricoverati, contro i 776 precedenti, e poi salgono i numeri dei ricoverati in area medica con sintomi importanti (7.163 contro 6.078).Questi dati portano a un aumento dei nuovi casi del 17,8%, mentre il numero di morti sale del 18,8%. Salgono anche i ricoverati in terapia intensiva, dell'11,2%. Le persone in isolamento domiciliare, poi, sono salite del 23,6%.Ad essere interessati dagli incrementi dei casi sono tutte le Regioni, dice la Fondazione Gimbe, con poche esclusioni (Molise, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano).

