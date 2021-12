https://it.sputniknews.com/20211216/fbi-dossier-sulladescamento-di-prostitute-allestero-5-agenti-coinvolti-14210531.html

FBI, dossier sull'adescamento di prostitute all'estero: 5 agenti coinvolti

FBI, dossier sull'adescamento di prostitute all'estero: 5 agenti coinvolti

Sono stati trasmessi all'FBI, per una azione appropriata, i risultati di un'indagine dell'Ufficio dell'ispettore generale (OIG) del Dipartimento di giustizia... 16.12.2021, Sputnik Italia

L'indagine dell'ispettore generale è stata avviata dopo che l'FBI aveva presentato informazioni, secondo cui più funzionari avevano adescato prostitute e un funzionario aveva fornito a un agente delle forze dell'ordine straniero un pacchetto con circa 100 pillole bianche.Secondo un riassunto investigativo dell'Ufficio dell'Ispettore generale del Dipartimento di giustizia, "l'indagine dell'OIG ha scoperto che quattro funzionari dell'FBI avevano richiesto, procurato e accettato sesso a pagamento all'estero, e che un quinto funzionario dell'FBI avrebbe sollecitato del sesso a pagamento all'estero, in violazione delle politiche del DOJ e dell'FBI".Tutti e cinque i funzionari non hanno riferito all'FBI le trasgressioni loro o di altri, nonché i rapporti che potrebbero aver avuto con cittadini stranieri.Un funzionario non è stato trasparente sul suo coinvolgimento nel fornire a un agente delle forze dell'ordine straniero un pacchetto con 100 pillole bianche.Un sesto funzionario ha violato il Memorandum sul divieto di sollecitazione alla prostituzione per non aver segnalato le violazioni all'FBI.Mentre l'indagine dell'OIG era in corso, due funzionari si sono dimessi, due si sono ritirati e uno è stato rimosso per le loro violazioni della condotta dall'FBI.Il rapporto non ha fornito i nomi delle persone, in quale Paese straniero si sono verificate le presunte violazioni e la composizione chimica delle 100 pillole bianche fornite a un agente delle forze dell'ordine straniero.

