https://it.sputniknews.com/20211216/etna-la-situazione-sul-vulcano-torna-sotto-controllo-14221411.html

Etna, la situazione sul vulcano torna sotto controllo

Etna, la situazione sul vulcano torna sotto controllo

La colata lavica fuoriuscita dalla bocca che si era aperta nella Valle del Bove è in via di raffreddamento. Di nuovo operativo da martedì l'aeroporto Fontanarossa di Catania.

2021-12-16T20:12+0100

2021-12-16T20:12+0100

2021-12-16T20:12+0100

italia

etna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/12713805_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ccbf935e8b5485b3eeb4bc4faa6a89ad.jpg

È in fase di raffreddamento la colata lavica prodotta dall’apertura laterale che si è aperta a 2.180 metri di quota sull’Etna, nella Valle del Bove. Un evento che aveva impensierito gli esperti. Storicamente, infatti, le eruzioni laterali, come spiega il Corriere della Sera, sono state sempre le più “distruttive”.La situazione è tornata sotto controllo secondo gli esperti dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ma gli occhi sono puntati sull’evoluzione del comportamento del vulcano.Del resto, afferma lo scienziato, “era impensabile che potesse andare all’infinito con la successione di fontane di lava”.La situazione sul vulcano è “in evoluzione”, spiega ancora l’esperto. I fenomeni delle ultime ore, però, sono sui generis. “Si è vista una lunga colonna di cenere e fumo ma non la manifestazione intensa di fontane di lava come invece è accaduto nello stesso Cratere di Sud-Est nelle 60 volte precedenti, a partire dal dicembre del 2020”, va avanti lo studioso.Intanto, dopo lo stop temporaneo imposto dalla colonna di fumo che aveva fatto scattare l’allarme rosso è tornato operativo nella mattinata di martedì l’aeroporto Fontanarossa, di Catania.

etna

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, etna