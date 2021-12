https://it.sputniknews.com/20211216/eric-trump-la-mia-famiglia-non-e-stata-abbastanza-furba-da-colludere-con-la-russia-14210027.html

Eric Trump: la mia famiglia non è stata "abbastanza furba da colludere con la Russia"

Eric Trump: la mia famiglia non è stata "abbastanza furba da colludere con la Russia"

Il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Eric Trump, ha riacceso il dibattito sul 'Russiagate', durante un'intervista con l'ex quarterback... 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T16:24+0100

2021-12-16T16:24+0100

2021-12-16T16:24+0100

mondo

russiagate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/392/74/3927458_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_456ba3b8de6d7dec348fe0de794f6bfe.jpg

"Non siamo stati abbastanza furbi da colludere con la Russia", ha affermato Eric Trump, terzo figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Ivana Trump, vicepresidente esecutivo di The Trump Organization, respingendo le affermazioni secondo cui la sua famiglia avrebbe cospirato con il governo russo nel 2016, per far pendere le elezioni in favore del padre."Siamo andati là fuori e abbiamo parlato con il cuore, non siamo stati abbastanza furbi da colludere", ha osservato durante una recente apparizione ad Uncut with Jay Cutler. "Ma dal momento in cui siamo entrati in politica, sono iniziati gli impeachment, volevano eliminarci".Eric Trump ha paticolarmente sostenuto suo padre durante i cicli elettorali del 2016 e del 2020.Per la gioia di Cutler, Eric Trump ha poi raccontato l’aneddoto della volta in cui ha chiesto a un giovane membro dello staff se potesse definirgli cosa fosse un caucus, durante un incontro che si svolse tra i sostenitori del partito repubblicano dell'Iowa nel 2016, appunto per definizione esso stesso un caucus."Ho guardato questo giovane membro dello staff e ho detto, 'Ehi, puoi dirmi cos'è un caucus?' Perché non ho idea di cosa diavolo dovrei fare qui", ha detto.Il giovane Trump ha anche toccato la recente accusa del Grand Jury a Michael Sussmann, un partner di Perkins Coie con stretti legami con il partito democratico, accusato, ma sempre dichiaratosi innocente, di aver mentito all'FBI su presunti contatti di server segreti dell'Organizzazione Trump con la Russia.Eric Trump ha infine stroncato il cosiddetto dossier Steele come "assurdità" sulla scia dell'arresto del collaboratore Igor Danchenko, che si è dichiarato non colpevole di cinque capi di imputazione per aver rilasciato false dichiarazioni all'FBI riguardo alle sue fonti dietro ad alcune affermazioni nel dossier.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russiagate