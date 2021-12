https://it.sputniknews.com/20211216/de-luca-salvini-neanderthal-e-imbecilli-in-tv-14214358.html

De Luca: Salvini Neanderthal e imbecilli in TV

Va in onda il De Luca show: il presidente della Regione Campania torna a prendersela con il leader della Lega, Matteo Salvini: lo definisce un Neanderthal. 16.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-16T19:11+0100

2021-12-16T19:11+0100

2021-12-16T19:25+0100

coronavirus in italia

Vincenzo De Luca contro tutti, in particolare contro i giornalisti, durante l’apertura della campagna vaccinale della fascia 5-11 anni in Campania.Giudica intollerabile De Luca “che ci siano intere trasmissioni televisive nelle quali parlano parcheggiatori abusivi e primari di pediatria. In quale paese del mondo succede?”, rincara la dose, rimproverando i giornalisti e gli organi di stampa.Per quanto riguarda le parole di Salvini sulle vaccinazioni dei bambini 5-11 anni, De Luca afferma:“Salvini? Quando dice cose come 'i bambini non si toccano finchè non ci sono darti certi' mi ricorda sempre che lui è ancora allo stadio evolutivo dell'uomo di Neanderthal; prima di arrivare all'Homo Sapiens, ci vogliono ancora 40mila anni. A Salvini ricordo che sono già stati vaccinati milioni di bambini di questa fascia d'età, e non è successo assolutamente niente. E' veramente irresponsabile continuare a ad alimentare un clima di paura e di preoccupazione".In precedenza, Salvini ha invitato i genitori alla cautela per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini. Parlando ad Atreju il leader della Lega ha detto: “No, chi sono io per convincere qualcuno? Posso dire che mentre agli adulti mi chiedono qualcosa faccio questo invito, sui bambini dico: cautela, cautela, cautela”.

coronavirus in italia