Covid-19, variante Omicron: la Francia stringe sui viaggi da e per la Gran Bretagna

Covid-19, variante Omicron: la Francia stringe sui viaggi da e per la Gran Bretagna

La temuta variante Omicron alza il livello d'allarme in Europa. La Francia aumenta i controlli in ingresso per i viaggiatori in arrivo dal Regno Unito. Nel... 16.12.2021, Sputnik Italia

A poter entrare in Francia, proveniendo dalla Gran Bretagna, potranno essere solo "coloro che risiedono in Francia regolarmente e i loro familiari".Stop, quindi, ai viaggi non essenziali da e per il paese anglosassone.Intanto, in Gran Bretagna si sono registrati, nelle ultime 24 ore, 78.610 casi, dato che segnala l'incremento maggiore dall'inizio della pandemia.Israele chiude i confini ai turisti fino al 29 dicembre, estendendo per un'altra settimana il divieto già in corso. Nella lista "rossa" dei Paesi a rischio variante, il ministero della salute ha aggiunto Francia, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Norvegia, Irlanda, Finlandia e Svezia.

