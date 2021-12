https://it.sputniknews.com/20211216/covid-19-anche-bologna-annulla-il-capodanno-in-piazza-14212798.html

Covid-19, anche Bologna annulla il Capodanno in piazza

Bologna desiste e annuncia di avere annullato il Capodanno in piazza Maggiore. La decisione è stata presa nell’ultima riunione del comitato per l’ordine... 16.12.2021, Sputnik Italia

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commentando la decisione, ha affermato: “Una decisione che assumiamo con senso di responsabilità e che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi”.“Dobbiamo evitare occasioni di potenziali contagi o situazioni non coerenti, Bologna sceglie di dare un segnale di prudenza”, ha aggiunto il primo cittadino, eletto durante le ultime amministrative.Ma Bologna è solo l’ultima delle città italiane ad avere rinunciato alla festa di Capodanno in piazza. Da nord a sud del Belpaese, sono tante le città che hanno annullato manifestazioni in gran parte già organizzate.Tutti i Capodanni in piazza annullati in ItaliaIeri, a Verona, è stata cancellata la festa di Capodanno in Piazza Bra, Capodanno Insieme, alla quale avrebbero dovuto partecipare gli ultrasessantenni con una cena. I 200 prenotati saranno presto rimborsati.A Roma è stato annullato dal sindaco Roberto Gualtieri il concertone di Capodanno, che si sarebbe dovuto svolgere al Circo Massimo.Nella Regione Campania è intervenuto il presidente Vincenzo De Luca, che ha emanato un'ordinanza regionale, con la quale ha bloccato tutte le feste di piazza previste nei vari Comuni della regione. L’ordinanza è molto restrittiva e vieta il consumo di cibo e bevande nelle aree pubbliche, con l’esclusione dell’acqua, dal 23 dicembre al 1° gennaio.In Liguria, Rapallo e Sestri Levante rinunciano al concerto di fine anno e il presidente della regione, Giovanni Toti, ha espresso la sua speranza che tutte le città e i comuni della sua regione rinuncino al Capodanno in piazza.A Milano niente festa in piazza, ma l’opzione non era mai stata presa in considerazione, quindi nessun concerto annullato.A Mantova, invece, annullato il concertone, per avere come priorità il tenere sotto controllo la pandemia.Da nord a sud, quindi, anche quest’anno la pandemia fa scacco matto.

