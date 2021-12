https://it.sputniknews.com/20211216/cgil-e-uil-sciopero-del-16-dicembre-litalia-si-ferma-con-alcune-eccezioni-14203691.html

Cgil e Uil, sciopero del 16 dicembre: l'Italia si ferma, con alcune eccezioni

Sciopero generale indetto nella giornata di oggi dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil. La protesta interessa i lavoratori del comparto sia pubblico che privato, ma vi sono alcune eccezioni: la Sanità in primis, esonerata da subito, e la scuola, dato che quest'ultimo comparto ha già visto la protesta messa in atto il 10 dicembre scorso.Sono inoltre escluse le Poste e i servizi ambientali.Sciopero per il settore trasporti, eccetto che per alcuni servizi a livello regionale e territoriale.Lo sciopero è stato deciso per protestare contro la Manovra di governo, che le due organizzazioni sindacali ritengono "inadeguata".Interessati dallo stesso anche gli altri servizi pubblici ed i settori privati, i servizi, la pubblica amministrazione e l'industria.Nel dettaglio:A guidare la protesta nelle piazze lo slogan "insieme x la giustizia". La protesta accenderà in particolare le piazze di Milano, Roma, Palermo, Bari e Cagliari.A Roma interverranno i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.

