Biden firma la legge per aumentare il limite del debito nazionale

Il presidente americano Joe Biden ha firmato la legge per aumentare il limite del debito nazionale, riferisce la Casa Bianca. Questo disegno di legge implica un aumento del limite del debito nazionale di 2,5 trilioni $, fino a $ 31,4 trilioni. A metà ottobre, i legislatori, anche di fronte alla minaccia di default, avevano approvato un aumento a breve termine, fino al 3 dicembre, del limite del debito nazionale di 480 miliardi di dollari. In precedenza, gli analisti hanno indicato che senza l'approvazione di nuovi limiti al prestito, gli Stati Uniti potrebbero già non essere in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari il 21 dicembre.

