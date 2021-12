https://it.sputniknews.com/20211216/bce-prevede-stabilizzazione-prezzi-energia-in-eurozona-nel-2022--14218303.html

Bce prevede stabilizzazione prezzi energia in eurozona nel 2022

La Banca Centrale Europea (Bce) prevede la stabilizzazione dei prezzi dell'energia nell'eurozona nel 2022, ha affermato la presidente Christine Lagarde in una... 16.12.2021, Sputnik Italia

economia

euro

energia

bce

inflazione

christine lagarde

Lagarde ha osservato che l'aumento dei prezzi dell'energia sta influenzando negativamente i consumi nell'eurozona. In precedenza è stato osservato che il costo dell'energia ha spinto l'accelerazione dell'inflazione nei Paesi della moneta unica. La presidente della Bce ha osservato che l'aumento dei prezzi dell'energia è avvenuto per una serie di motivi, tra cui problemi geopolitici, domanda molto elevata inaspettata e instabilità delle fonti energetiche rinnovabili. Oggi la Banca Centrale Europea ha alzato in modo significativo le previsioni sulla crescita dei prezzi al consumo. Ora si aspetta un'inflazione annua del 2,6% nel 2021, del 3,2% nel 2022 e dell'1,8% ciascuno nel 2023 e nel 2024. La precedente previsione di settembre era rispettivamente del 2,2%, 1,7% e 1,5%. La stima del 2024 viene fornita per la prima volta.

